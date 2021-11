Risc alt de contagi per Covid, però hospitals controlats a Catalunya

CONTAGIS 1.015.026 (+2.177) INGRESSATS 367 (+13) UCI 88 (+3) DEFUNCIONS 24.049 (+4) Rt 1,55 (+0,07) REBROT EPG 124

(+22) VACUNACIÓ DOSI 1 6.004.277 (+3.723) DOSI 2 5.171.567 (+4.778) Actualització: 14/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.004.277 (+3.723) 85,1% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.902.286 (=) 83,6% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 26.042 (+341) Actualització: 14/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.396.080 (+711) REBUIG A LA VACUNA 103.448 (+57) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.060.229 Dosis Moderna/Lonza: 1.379.356 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.270 Dosis Janssen: 347.948 Actualització: 10/11/2021

Altres notícies que et poden interessar

Catalunya va entrar en risc alt de rebrot aquest divendres en superar el llindar de 100, un nivell que no es veia des de finals d'agost i que, a més, segueix creixent. Aquest diumenge, després que durant el dissabte no s'actualitzessin les dades Covid, el risc de rebrot és de 122 i l'Rt se situa en 1,55.han hagut de ser ingressades per complicacions de la Covid, deixant el total en 367 hospitalitzats, una dada que, recordem, pot no sér 100% fiable en trobar-nos en cap de setmana. Pel que fa a les UCI, per ara hi ha 88 ingressats, 3 més que el divendres. Per ara, la xifra està 12 punts per sota del llindar que va marcar la secretària de Salut, Carmen Cabezas, per implantar elen més sectors.En aquests dos dies s'han notificat 2.177 nous casos de Covid, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.015.026 persones. En les darreres horesi el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.049.El 2,93% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu. Laa catorze dies puja de 71,13 a 82,33 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 44,96 a 49,67.Des de l'inici de la pandèmia, el Departament de Salut ha administrat 6.0004.277 primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19, 3.723 més que en l'anterior balanç, i 5.902.286 persones han completat la pauta vacunal.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor