Vídeo | El fan fora de la discoteca i hi acaba encastant el cotxe a l'entrada

Un jove encasta el seu cotxe a l'entrada de Cocoa després que el fessin fora de la discoteca pic.twitter.com/5BbVUFHvVM — Patrulla Vecinal Mataró (@patrullamataro) November 13, 2021

Un jove de 20 anys vade Mataró la matinada del dissabte després que la seguretat del local el fes fora. Afortunadament,, tot i que hi havia gent per la zona, i la Policia Local de la localitat el va poderFonts de la discoteca han explicat al digital capgros.com que "hauria pogut ser una autèntica desgràcia" alhora que celebren que tot es quedés ". Els fets van tenir lloc al voltant de les 4.30 de la matinada, quan el jove va serEn sortir, ja vaels porters que tornaria immediatament. Ho va fer amb el cotxe.Com es pot veure en un vídeo que circula per les xarxes socials, el cotxe va poder sortir sol marxa enrere, però, com tenia la porta del copilot oberta, una altra persona va poder accedir al vehicle fins a detenir-lo. L'de la discoteca eli un dels porters acaba donanta la finestra del pilot fins que el jove obre la porta tranquil·lament. Alguns dels usuaris que estaven per la zona van donar puntades de peu i cops al cotxe.

