El govern de Veneçuela denuncia una operació de sabotatge electoral finançada des d'Espanya

El ministre de Relacions Interiors de Veneçuela,, ha informat aquest dissabte que quatre persones han estat detingudes per participar presumptament en uncontra el Consell Nacional Electoral en una operació finançada des d'Espanya. "He d'informar sobre la neutralització d'un grup terrorista que intentava cometre un sabotatge en les instal·lacions del CNE ubicades a Mariche, a l'estat de Miranda", ha explicat Ceballos en roda de premsa.L'administrador i finançador del grup seria, àlies "Antorcha", pròfug de la justícia veneçolana i que estaria vivint a Espanya. "Tenim informació que es troba a Espanya i dirigeix operacions de finançament amb connexió amb líders de la ultradreta, com ara, que es troba a Estats Units", ha explicat Ceballos.Els detinguts es trobaven prop dels dipòsits del CNE amb material explosiu i combustible, així com 95 pamflets relacionats amb l'autoanomenada. Han estat identificats, segons recull Europa Press, com Dimas Alberto González, José Miguel Acuña Justo, Francisco Daniel Moya i Keiner Osnaldo Gutiérrez. En una gravació presentada pel ministre de Relacions Interiors, apareixen els detinguts especificant les accions planificades.

