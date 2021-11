Gir de guió en el cas de l'exblaugrana Hamraoui

Gir de guió en el cas de l'exblaugrana Kheira Hamraoui, que actualment juga al PSG. La jugadora va ser agredida per dos homes encaputxats i va acabar a l'hospital, on li van haver de posar punts. En un primer moment, la sospitosa era una companya d'equip, Aminata Diallo, que va ser posada a disposició judicial i deixada en llibertat sense càrrecs. Ara, però, els investigadors descarten aquesta via i apunten cap a una exparella de la futbolista durant la seva etapa al Barça.Segons publica el diari francès L'Equipe, que va destapar el cas, la policia valora que es tracti d'una venjança de l'exparella de la jugadora. Les declaracions de Hamraoui i Diallo coincideixen: totes dues asseguren que un dels agressors va pronunciar les paraules "home casat".La policia ha detectat que companyes d'equip de Hamraoui van rebre trucades uns dies abans de l'agressió per part d'un suposat ex de la futbolista, amb qui hauria mantingut una relació sentimental durant tres anys mentre jugava al Barça. Segons L'Equipe, l'home hauria dit a les companyes de Hamraoui que la futbolista li havia destrossat la vida i que es venjaria d'ella fent-li el mateix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor