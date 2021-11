Quatre passos senzills per saber quin és el teu ull dominant

Tots tenim un, però poca gent sap respondre si és dretana o esquerrana pel que fa als ulls. Segons explica l'optometristaen una entrevista al programade Rac1, l'ull dominant és el que de manera inconscient preval a l'hora d'enfocar, encara que no sigui el que té més bona visió.El nostre ull dominant, de fet, està relacionat amb l'que més utilitzem i pot estar associat amb la dominància de les mans, és a dir, si som dretans o esquerrans, però no necessàriament ha de ser així.Saber quin és el nostre ull dominant pot ajudar a millorar el nostre rendiment eno en altres activitats com la. Com podeu saber si el vostre ull bo és el dret o l'esquerra? Us ho expliquem en quatre passos molt senzills.En primer lloc,, a uns tres o quatre metres de distància. Després,. Amb a mà esquerra,. Primer l'esquerra, després el dret, i repeteix aquesta acció diverses vegades.Veuràs que amb un dels ulls sembla que els'hagi desplaçat i el teu dit ja no assenyala l'objecte, encara que no l'hagis mogut. En canvi, amb l'altre ull sí que continues veien l'objecte ben assenyalat. Aquell, doncs, és el teu ull dominant.

