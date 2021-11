Les recomanacions de la policia per evitar que us robin les dades de la targeta bancària

Al retirar #dinero del cajero💳⤵



1⃣Comprueba que no haya sido manipulado



2⃣Tapa el teclado mientras marcas el PIN



3⃣Desconfía de la ayuda de terceras personas



4⃣Si observas algo extraño informa a tu banco o llama al 📱091 #Skimming pic.twitter.com/yKNUhKGc6p — Policía Nacional (@policia) November 12, 2021

L'és un tipus deque consisteix enbancàries durant el moment de laeconòmica, amb l'objectiu de reproduir o clonar aquesta targeta de crèdit o dèbit per poder-la utilitzar de manera fraudulenta. Un dels llocs on es pot produir aquest frau és als caixers automàtics, a l'hora de treure diners.Per això, laha difós a través dequatre senzilles recomanacions per evitar problemes a l'hora de retirar diners en efectiu d'un. En primer lloc, s'ha de comprovar que no hagi estat manipulat. En segon lloc, intenta tapar el teclat mentre marques el número PIN. Desconfia de l'ajuda de terceres persones i, si veus alguna cosa estranya,. contacta amb el teu banc o truca la policia.Són trucs senzills per evitar ser víctima de l'skimming. Generalment, el frau es duu a terme a través d'un lector de targetes fals situat a sobre del lector del caixer o en algun altre lloc on es pugui copiar informació de la targeta sense que l'usuari sospiti. D'aquesta manera, és el propi usuari de la targeta qui dona la informació de la seva targeta al delinqüent fent una operació convencional de treure diners del caixer.Hi ha altres tipus d'skimmer. Es pot donar també en datàfons, l'eina que utilitzen molts establiments per cobrar. Aquest dispositius permeten la lectura de bandes magnètiques, i els criminals solen instal·lar lectors falsos a les carcasses externes que permeten llegir la informació de la targeta quan l'usuari l'apropa al lector autèntic. També hi ha el mode, que és el frau portat a la compra online i consisteix en robar les dades de la targeta a l'hora de la transacció.

