Colau, a l'acte amb Díaz per gestar un nou espai polític: «Una altra política és possible»

L'alcaldessa de Barcelona,, en un acte des de València al voltant dels lideratges femenins en els partits d'esquerres, ha deixat clar que "". L'acte, en format conversa i amb el lema "Altres polítiques", ha aplegat Yolanda, Ada, Mónica, Mónicai FatimaLa vicepresidenta segona,, ha assegurat que això és el "". Díaz s'ha mostrat moltde reunir-se ambque admira i ha reconegut que "hi havia molta expectació" per aquesta trobada.Les cinc líders polítiques que han participat en l'acte al teatre Olympia de València han insistit en què la intenció de la iniciativa era simplement. Tot i això, Díaz ha exclamat que està "il·lusionadíssima" de reunir-se amb dones que estima i admira i creu que ". "Sabia que hi havia molta expectació, no hem fet res més que un humil acte", ha reblat.El diàleg ha comptat també amb la participació de l'alcaldessa de Barcelona que ha reconegut sentir-se "desbordada per les expectatives". Colau ha dit que "i posar-nos d'acord des de la diversitat" i ha defensat quedei de les".De la seva banda, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana,, preguntada sobre l'absència d'altres figures femenines en el debat, ha expressat que "". En la seva intervenció, Oltra ha dit que totes cinc líders polítiques tenen com comú la "": "S'ha de ser valent per estar a la nostra posició i enfrontar-nos a tot allò a què ens enfrontem". "Caminem juntes des de la diferència, l'escolta i l'amor", ha apuntat la política valenciana.

