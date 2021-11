Reguant creu que el Govern té un «pla B» per als pressupostos i que «el millor per al país» seria aprovar-los amb la CUP

La diputada de la-NCGcreu que elté unper alsi insisteix que "" seria-los amb els"Pressupostos o pressupostos –com va afirmar el conseller d'Economia, Jaume Giró- vol dir que hi ha un pla B; i, el nostre pla és que hi hagii a construir un", ha dit en una entrevista a Ràdio 4, emesa aquest dissabte. D'altra banda, Reguant ha recordat que l'"no implicava l'aprovació a cegues" dels comptes i que deslliguen investidura de pressupostos "quan moltes polítiques no han començat a desplegar-se".Un dels darrers documents que el Govern va enviar a la CUP parlava d'incloure una disposició addicional als comptes en què s'establiria que la Generalitat "no assumirà, en cap cas, cap cost" en concepte del projecte de BCN World. L'executiu també es compromet a no tirar endavant la candidatura pels Jocs d'Hivern fins que no s'hagi realitzat la consulta, prevista pel 2022."L'executiu té previst comprar els terrenys per valor de 120 MEUR i esperar que Hard Rock els hi compri. El Govern fa d'API deCafè i La Caixa", ha lamentat Reguant, que ho veu com una "". Sobre els, "el Govern retira les al·lusions a la preparació de la candidatura però tampoc se'n desdiu".En aquests àmbits, Reguant creu que "del Govern per fer desaparèixer els macroprojectes dels pressupostos però aprovar-los amb el PSC mitjançant, per exemple, una esmena. "Sempre hi poden haver temptacions, però seguim pensant que el millor per al país seria que poguéssim aprovar-los. Per aprovar-los,, ha insistit.Preguntada per la possibilitat que el relat de la majoria delquedi trencat en cas que la CUP tombi els comptes, Reguant ha advertit que aquest relat". "També queda tocat quan hi ha algú que va a pactar l'ampliació del Prat a Madrid; si queda tocat és perquè hi ha qui ha decidit en altres moments generar aliances per desenvolupar polítiques que el país no necessita ni volia", ha etzibat.Reguant creu que part del debat dels pressupostos és com la candidatura llegeix la legislatura "i quin és el millor lloc per facilitar que hi hagi un gir a l'esquerra i en la construcció d'un horitzó independentista". "Són importants els pressupostos? Sí, però també és important com es desenvolupa la legislatura, i en base a aquesta anàlisi veurem on és el millor lloc per ser, facilitant aquesta tramitació o no", ha expressat.Els anticapitalistes celebren aquest cap de setmana lesper decidir la sevasobre els, i si presenten o no una esmena a la totalitat. La votació es farà dilluns i dimarts es coneixeran els resultats. El termini per a registrar-la és dilluns 22 de novembre a les 10.30 hores. A les dues del migdia d'aquell mateix dilluns es farà el debat a la totalitat al Parlament. És el mateix dia que el secretari tercer a la Mesa, Pau Juvillà, declararà al TSJC. "És una casualitat que ens podríem haver estalviat", ha valorat Reguant.La consulta a les bases és en format d'arbre. Proposen quatre escenaris a les seves bases: esmena a la totalitat i no facilitar la tramitació dels pressupostos; esmena a la totalitat i continuar negociant; abstenció i seguir amb les negociacions; o abstenció i conformar-se, per tant, amb l'última proposta que hagin rebut de l'executiu.Reguant ha assenyalat queque els anticapitalistes reclamen per, i que la partida prevista tampoc aposta per enfortir el parc públic d'habitatge. També veuenel reforç destinat a la, i no han arrencat un compromís per "r". Per això la diputada ha demanat "" i un "gir a l'esquerra com al qual Aragonès es va comprometre al debat d'investidura".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor