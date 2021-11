Desmantellen una plantació de marihuana en una casa modernista d'Argentona i detenen vuit persones

Detenim vuit persones per tràfic de marihuana en una casa modernista de la població d’Argentona, intervenim 67 quilos de cabdells i 1000 plantes pic.twitter.com/Yf5vPHTr1F — Mossos (@mossos) November 13, 2021

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró vanel 10 de novembre passatd'entre 25 i 64 anys com a presumptes autors d'uni defraudació de fluid elèctric.Els agents van obrir una investigació el mes de setembre després de rebre queixes per la fortaque sortia d'una. Els agents van comprovar que l'edifici era considerat un. A més, durant la fase d'investigació, la companyia subministradora d'electricitat va detectar que a l'interior de la casa es feia unEls mossos van localitzardeen avançat estat de creixement iEl 10 de novembre es va iniciar un dispositiu on van intervenir 85 efectius, entre agents de la comissaria de Mataró, l'Àrea de la Brigada Mòbil, la Unitat de Mitjans Aeris i el Grup especial d'intervenció. Els tècnics de la companyia subministradora d’electricitat van desconnectar els comptadors i van restablir la normalitat en el subministrament elèctric.Els vuit detinguts van passar aquest divendres a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Mataró. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs i mesures cautelars per a dos d’ells. La investigació segueix oberta i no es descarten més detencions.

