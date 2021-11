L'últim habitant d'un poble gallec omple els carrers de fotos per recordar els veïns

és l'últim habitant de, un poble de només 17 cases a. Martínez és unde 60 anys i, per no estar sol, haAquestes 17 cases del petit municipi de Lugo tenen penjades les imatges dels veïns antics a les façanes i balcons. És una manera deque va tenir la població. Així, les cases no només tenen un nom, sinó que ara tenen també cara.Amb la iniciativa, aquest barceloní vol mostrar eldels nuclis rurals. I és que l'últim habitant que va nèixer al poble va morir el 2020 i la majoria de cases estan en runa.S'hi va traslladar des de Barcelona per feina, ja que hi està enamorat de la vila des que va conèixer a la seva dona. Porten 35 anys casats, però la dona segueix vivnt a Barcelona perquè no vol viure a Bexán. Martínez treballa de repartidor en una empresa càrnia i l'enyora: "Parlem moltíssim i li envio fotos i vídeos".

