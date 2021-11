Cal esperar una o dues setmanes per veure si Catalunya entra en una sisena onada

Altres notícies que et poden interessar

L'investigador del grup BIOCOMSC Enric Álvarez ha constatat aquest dissabte queEn declaracions a Catalunya Ràdio, Álvarez ha remarcat que hi ha un "canvi clar de tendència" però per confirmar si és l'inici d'una nova onada cal esperar una mica més per comprovar si es mantenen els creixements persistents dels últims dies."Si continua pujant com ho ha fet aquesta setmana i l'anterior, sí que estaríem a l'inici d'una sisena onada", ha conclòs. Álvarez ha alertat que l'des de nivells baixos, i això és un mal indicador en aquest sentit.Si realment s'entra en una, ha continuat, caldrà veure quin tipus de creixement és i. En demanar-li per la diferència amb el centre d'Europa, Álvarez ha remarcat que hi ha un factor diferencial que és laa Catalunya, però també el fet d'haver viscut ja una, que ajuda a lasuperior.Pel que fa al, ha subratllat que serà molt diferent depenent de quin tipus de creixement experimenti Catalunya les properes setmanes. Si està en la banda de l'1,1 o l'1,2, que permetria viure les festes amb normalitat, o bé en la de l'1,4 i l'1,5. Álvarez ha explicat que el creixement que s'està experimentant ara va començar abans del pont de Tot Sants i amb ell es va accelerar. "És el moment que ens anem a interiors però també el pont és un màxim en els índexs de mobilitat i interacció", ha argumentat.​​

