«Business Dossier»: així utilitzava Bartomeu les xarxes per atacar els seus adversaris

L'empresa Nicestream, que va treballar pel Barça des de 2017 i fins que el cas Barçagate va fer-se públic, el febrer de 2020, tenia un dossier amb les accions que s'havien de fer per xarxes socials per afavorir Josep Maria Bartomeu i atacar els candidats a la presidència del club.



Tot sorgeix, segons explica Goal, a partir d'un document que van confiscar els Mossos d'Esquadra a la seu de Telampartner, empresa que va recomanar a Bartomeu contractar Nicestream, propietat de Jaime Malet, president de la Cambra de Comerç dels Estats Units a Espanya.

El document, que rep el nom de "", detalla una estratègia per instal·lar en les xarxes socials un discurs favorable a l'expresident del Barça i la seva junta, a la vegada que buscava el "".El primer pas consistia a obtenir les dades de tots elsdel club, basant-se en un cens electoral que tenia Nicestream. La idea de l'empresa era crear una mena de "" de socis i aficionats a través d'una "". Amb totes aquestes dades, es construïa el perfil de cada soci.A més, des d'una eina que rep el nom d', l'empresa preveia "mesurar l'opinió pública, socis, actors influents icombinats amb múltiples perspectives i anàlisis". La idea era crear una mena de "de què passa a les xarxes socials" de manera que es pogués "etiquetar a tot el padró en tribus i incorporar aspectes com la, el comportament o el".

Així doncs, s'acabaven creant diverses comunitats, definides com a "detractors" i "actius", i en què apareixen les imatges de Joan Laporta, Víctor Font i Josep Maria Bartomeu, entre d'altres. Hi havia tres tipus d'actuacions: suport, que eren comunitats d'afinitat amb l'expresident; informatiu: xarxa de notícies amb to periodístic; i contrast, per desgastar i atacar als adversaris.

Així s'explica en el document al qual ha accedit Goal: "Enfortim una xarxa de comunitats per a cada fi, que permetran intervenir en els tres fronts de treball: comunitats de suport per dirigir la militància; altres enper informar dels temes que cal instal·lar; i altres actius que es dediquin, a través de desinformació i desprestigi".El cas Barçagate va ser destapat elper la SER. Consisteix en el fraccionament de factures i el sobrecost dels serveis demanats a. Així, s'hauria trossejat el pagament d'un milió d'euros en factures de menys deper no haver de ser aprovades per la junta directiva de Josep Maria Bartomeu. El mateix expresident del Barça va arribar a serpel cas.

