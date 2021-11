Movistar pateix un ciberatac que filtra milers de dades dels clients

Nova empresa que pateix un ciberatac. Després de, i també de la, ara ésqui ha deixat milers de dades personals dels usuaris exposades després de patir un. La companyia de telefonia ho ha reconegut aquest divendres a través d'un comunicat. L'atac es va produir la setmana passada, i l'empresa creu que hauria afectat "un percentatge molt petit dels clients".Com saber si algú se n'ha vist afectat, per fortuna, és força senzill. Movistar ha enviat un missatge a través d’a qualsevol client que s'hagi vist afectat per aquest. En el text, la companyia explica que s'ha detectat "una" en qualsevol dels dispositius afectats "per un accés irregular des d'unasospitosa".Ara bé, per molt que l'empresa hagil'atac, ja és inevitable que totes aquestes dades hagin quedat exposades. Es tracta, segons Movistar, de "i d'identificació, dades de contacte i informació sobre productes i".Per tant, segons explica la companyia, els atacants no haurien aconseguit accedir a, com les dades de facturació, el número de compte bancari, el registre de trucades o els usuaris i les contrasenyes per accedir als serveis de Movistar. A més, afegeix que no s'ha fet "" de les dades extretes pel ciberatac.​​​

