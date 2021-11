Un incendi obliga a tallar parcialment la Rambla Catalunya de Barcelona

Hay fuego en el edificio de delante de la oficina donde trabajo. Rambla de Catalunya entre Aragó y Consell de Cent.



Están llegando los bomberos. Si no recuerdo mal es una oficina, el piso superior es turístico. pic.twitter.com/9fSoSNZ9pN — Angel (@ancude) November 12, 2021

Un petit incendi en una oficina situada al número 54 de la Rambla Catalunya de Barcelona ha obligat a tallar aquesta cèntrica via de la capital catalana parcialment aquest divendres cap a la tarda-nit.Segons han confirmat fonts municipals, el foc ja es troba extingit. Els Bombers de l'Ajuntament de Barcelona estan fent les tasques de ventilació pertinents i no hi consten ni víctimes ni persones afectades.El carrer és un dels més cèntrics de la capital catalana, principalment perquè consta d'una rambla central de vianants, habitualment molt concorreguda i amb terrasses de bars. S'ha hagut de tallar per raons operatives, per permetre millor el pas dels vehicles dels bombers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor