Primer fitxatge de l'era Xavi: torna Dani Alves

Un CULER torna a casa. pic.twitter.com/Ihv6Uk5DqF — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 12, 2021

L'era dea la banqueta delja té el seu primer fitxatge, i casualment, serà un excompany del terrassenc en la seva època com a jugador blaugrana., amb 38 anys, torna sent ja una autèntica llegenda del Barça i del futbol mundial, i com un dels millors laterals de la història.Club i jugador han arribat a un principi d’acord per a la seva incorporació pel que queda d’aquesta temporada. El jugador brasiler ja entrenarà amb ella setmana vinent, però no podrà debutar fins al, que és quan s'obre elXavi i Alves van compartir vestidor delfins al. En aquells anys, amb el Barça deprimer, i posteriorment amb el de, van guanyar 19 títols: cinc Lligues, tres Copes, quatre Supercopes d’Espanya, tres Champions, dues Supercopes d’Europa i dos Mundial de Clubs. Així doncs, tots dos van formar part dels dos històricsdel 2009 -ambinclòs- i del 2015.​​​

