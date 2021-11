L'Ajuntament de(Montsià) aprovarà en el plenari del pròxim 25 de novembre el canvi de nom oficial del municipi. La població es passarà a dir. L'equip de govern assumeix l'opció més votada en ladel 12 d'octubre, que va rebre 7 de cada 10 vots, tot i que no va superar eldel cens que tots els grups municipals havien acordat perquè fos vinculant.Els partits a l'oposició s'han posicionat en contra del canvi de nomenclatura. Amb tot, l'alcaldeha decidit tirar endavant la modificació, ja que l'equip de govern- d'-, té majoria, i defensa la legitimitat del procés democràtic i del resultat.Després d'un mes des de la consulta, Caparrós ha assegurat que ha arribat el moment que els regidors es posicionin sobre el resultat de la votació. L'alcalde ha tornat a defensar lade l'opció guanyadora del procés participatiu. "El govern municipal ha portat l'expedient al proper ple perquè és l'òrgan competent per prendre aquesta decisió, després de la reflexió pertinent i adequada, és necessari que els regidors ens posicionem", ha manifestat.El batlle ha recordat quevan optar per la proposta de La Ràpita i que la participació va arribar gairebé al 30% -pel cens ampliat-. "Per tant, el resultat queda legitimitat i reforçat perquè ara siguin els regidors qui prenguin la determinació d'acabar resolent aquesta qüestió que fa moltes dècades que existeix", ha afegit Caparrós.

