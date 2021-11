El PCE arriba al segle entre l'èpica del passat i la presència a la Moncloa

La sagacitat de Carrillo i el fracàs electoral

D'Izquierda Unida al govern d'Espanya

Aquest 14 de novembre es compleixen cent anys de la fundació del, una de les sigles de la política estatal que transporten més història i sense les quals no es poden entendre capítols transcendentals com la, la lluita antifranquista, lao l'actual primerde l'Espanya de les darreres dècades.Com la major part de partits comunistes, el PCE neix d'unadins del moviment socialista internacional. Lad'octubre del 1917 va convertir laen la gran alternativa a la socialdemocràcia dins del moviment obrer. Un moment definitori d'aquesta fractura s'havia produït el 1914, quan elva votar els pressupostos que van permetre la Primera Guerra Mundial. La divisió va ser un fet quan l'URSS impulsa la, a la qual s'adhereixen els sectors que se separen dels partits socialistes arreu. Amb poca diferència de temps, neixen el PCI italià i el PCF francès.El PCE serà una força molt minoritària fins a laDes d'aleshores, la seva estructura disciplinada i la seva capacitat organitzativa van demostrar-se eines eficaces, mentre que el suport donat per l'URSS a una República en dificultats els va atorgar una influència enorme en la política espanyola. Figures com, secretari general en aquells anys, i, van convertir-se en mítiques.En els anys de la Guerra Civil, el PCE -sempre pragmàtic a l'hora d'analitzar la correlació de forces- va advocar per prioritzari oposar-se a l'estratègia de lade fer alhora la guerra i la revolució. Va ser també quan va començar a escriure el relat d'una història èpica de combat i patiment. Al partit es van vincular noms llegendaris, des dela generals com, mentre a Catalunya es fundava el, format per comunistes i socialistes i amb un lligam estret amb el PCE.La memòria del PCE és l'heroisme de molts dels seus membres. Però és també la de l'estalinisme, les seves purgues i els seus crims. És bona part de l'esforç fet amb lesi són lesles militants atrapades per la policia franquista i afusellades. I és la desaparició i mort d', el líder del POUM, la branca trotskista del marxisme català ("on és Nin? A Roma o a Berlín"). És la gesta dels maquis que envaeixen la Vall d'Aran i són les discussions insomnes sobre les dissidències i les ortodòxies, i que erosionaran el partit al llarg de tota la seva vida.L'ahir del PCE permet seguir l'evolució del comunisme i del règim de l'URSS. Després dels anys estalinistes (mort el 1953), el règim soviètic s'obre, es critica el culte a la personalitat i mostra trets liberalitzadors. Són els anys de. L'any 1956,es fa amb la secretaria general. La Pasionaria passa a la presidència i el partit canvia d'estratègia i proclama lacom a base programàtica. Havia començat el llarg camí cap a la Transició.En els actes del PCE a l'exili els militants cridaven "Sí, sí, sí, Dolores a Madrid!", però el retorn es feia esperar. La direcció de Carrillo, però, ja pensava en com seria aquell futur que s'albirava. Ho feia amb realisme i voluntat de sumar forces. En això va excel·lir el PSUC,. El PCE va ser la principal força opositora a la dictadura, amb una capacitat mobilitzadora dins i fora de l'estat molt impressionants. Després de la mort de Franco, la, l'assassinat de cinc advocats laboralistes vinculats al PCE per part de atemptat de l'extrema dreta, i la reacció serena del partit va fer créixer encara més el seu prestigi.La Transició va mostrar el millor del talent polític de Carrillo. Sense el retorn de la. La legalització del PCE va provocar una enorme indignació entre el generalat. Era la Setmana Santa del 1977. El president Adolfo Suárez va trontollar. Alguns ministres es van quedar a dormir a la Moncloa per acompanyar Suárez si era detingut. El mateix dia de la legalització, el PCE acceptava lai laque va guanyar la guerra.Carrillo va ensenyar les millors i les pitjors cartes. Va tenir talent per copsar el moment, es va empassar l'orgull per, a qui un dia va dir: "S'ha de ser molt intel·ligent per semblar ruc durant tant de temps". Feia referència als seus anys com a segon de. Era dels pocs dirigents de la Transició que sabia què era el pdoer. Va ser cap de seguretat a Madrid durant la guerra, i amb això ja està tot dit. Per aixòDesprés, gestionaria malament les diferències internes dins del PCE, resistint-se a la renovació i protagonitzant una escissió quan l'organització va caure en mans de. Però el PCE del 1982 -l'any de la majoria absoluta del PSOE- va quedar reduït aEra la irrellevància.Des d'aleshores, la marca PCE ha restat gairebé en la penombra. Com el PSUC amb Iniciativa, el PCE es va envoltar de la coalició, que va tenir un moment d'èxit amb el lideratge deautèntic, pedagògic i doctrinari. Finalment, IU va quedar limitada pels ideologismes i uns lideratges massa clàssics.Paradoxalment, ladel PCE ha vingut amb les sigles mig amagades, dins d'Unides Podem. Possiblement molt poca gent sabria respondre ara a la pregunta de qui és actualment el líder del partit. L'actual secretari general del PCE és Enrique Santiago, secretari d'Estat per a l'Agenda 2030. El partit, però, detenta la vicepresidència segona del govern espanyol, amb, ministra també de Treball, i la cartera de Consum, en mans d'. Les velles sigles de José Díaz i Dolores Ibárruri, de Carrillo i Anguita, malviuen en la penombra, però els comunistes tenen dos ministeris, com en alguns governs de la Guerra Civil. Hi ha històries que venen per quedar-se.

