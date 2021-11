Un veí de Sabadell té interrompuda la venda d'un pis per un impost feudal

"Tot és molt ridícul"

Unal. Tot i que fa centenars d'anys de la desaparició del feudalisme, en l’actualitat es conserven rastres d’aquell període en format de taxa i en pot donar fe unveí de, Josep Vives, que télad’unperquè ha de pagar un tribut alelEs tracta d'una, en la qual els terratinents cedien part de les seves propietats per, en línies generals, cultivar-les i rebre a canvi part de la collita. Això portat a l'actualitat vol dir pagar per, bàsicament, vendre o construir en una parcel·la. Doncs, Vives ha compartit la sevaal programa Planta Baixa de TV3, però el més sorprenent és que no pot formalitzar la compravenda perquè, ja que l’hereva del marquès, Pilar Sagnier, va morir al gener i la família no ha designat “una persona física a la qual dipositar els diners” -3.500 euros per aquesta operació-.El mateix espai televisiu ha contactat amb Albert Domingo, membre del Col·legi de Notaris de Catalunya, que ha explicat que l'objectiu del cens "era donar, que no quedessin mortes" i, ha continuat, "era una institució jurídica perquè funcionés l'economia en un període determinat del temps". Tanmateix, ha admès que "evidentment ha quedat", però "s'han de respectar els drets adquirits", ha advertit.Domingo ha assenyalat que l’any 1990 es va impulsar una llei per anul·lar aquesta taxa si no es reactivava al Registre de la Propietat i “va haver-hi gent, com els de Sentmenat, que ho van fer”. No ha trobat que siguii ha apuntat que la solució passa perquè la. Per a l’especialista, el sabadellenc “ha tingut la mala sort que l’hereva s’ha mort enmig” del procés de venda.Sigui com sigui, Vives ha dit que faque es troba -des de febrer- amb “tot paralitzat”, perquè això afecta tothom, el comprador, Hisenda, l'ajuntament, el notari i el banc, entre altres agents, ha enumerat i ha rematat:A finals d’aquest mes venç el contracte d'arres del pis i la família a l’agost va demanar una pròrroga de sis mesos per escollir un hereu, "perquè encara estan valorant les seves propietats i".​​​

