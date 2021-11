Els Mossos acusen els agents de Llinars del Vallès d'«omissió a perseguir delictes»

32 entrades i escorcolls a diversos municipis

La investigació per poder determinar la presumpta participació de més persones en la trama de producció massiva dea Llinars del Vallès continua oberta. El cap de la(DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord, l'ha explicat aquesta tarda els detalls de l'operatiu del passat 26 d'octubre que va acabar amb quinze persones detingudes, entre les quals quatre agents de la Policia Local de Llinars del Vallès Als detinguts se'ls acusa de delictes contra la salut publica, de suborn, de revelació de secrets, omissió del deure de perseguir delictes, de defraudació de fluid elèctric, de prevaricació administrativa, de robatori amb força, de tortures, de falsedat documental, detenció il·legal i pertinença a organització criminal. L'operació la van portar a terme agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord.L' inici de l'operació es remunta a l'any 2019 arran d'unes informacions, relacionades amb un policia local de Llinars del Vallès, que van portar als Mossos a obrir una investigació sobre l'activitat d'una presumpta organització criminal que traficava amb marihuana i van establir diverses línies de treball.En aquest sentit, els indicis que els investigadors van anar recollint van acabar corroborant que un agent de la policia local de Llinars del Vallès establia relacions amb diverses persones relacionades ambdedicades al cultiu de marihuana i se l'ubicava en naus industrials on presumptament podrien haver-hi plantacions interiors de marihuana.Fruit de la feina dels investigadors també es van obtenir dades que altres policies locals podien estar relacionats en activitats de recerca i control de naus on s'hi cultivava marihuana. Amb aquesta informació treballada, es va fer càrrec de la tutela judicial elque va liderar la instrucció.De totes les gestions practicades els Mossos van poder identificar les persones que conformaven l'organització criminal, es van poder ubicar les naus industrials i els domicilis dels investigats, la majoria al terme municipal de Llinars del Vallès i a Barcelona. A una de les naus ubicades aldel municipi vallesà, els investigadors hi van ubicar l'epicentre de l'activitat de l'organització.Un cop obtinguts tots elsd'aquest grup, així com les persones que l'integraven, el 26 d'octubre es van fer un total de 32 entrades i escorcolls en diferents municipis del Vallès,t iEs van arrestar quinze persones, quatre de les quals policies locals i es van intervenir més de 100.000 euros provinents del tràfic de marihuana i centenars de plantes van ser comissades. Els detinguts van passar a disposició judicial , mentre que la resta van quedar en llibertat amb càrrecs.

