«Menú degustació a Barcelona»: sorpresa per un bar a Madrid que regala 5 tapes per 3 cerveses

Pides 3 tercios y una cocacola. De tapa: ración de chorizo, ración de torreznos, boquerones en vinagre, avellanas y pistachos. pic.twitter.com/hApJ9nleAI — Margaret Castor🥄 (@MargaretCastor) November 9, 2021

En Barcelona a esto le llamamos Menú Degustación 75 euros. https://t.co/hM2gvlY14x — dgonzalezvil (@dgonzalezvil) November 10, 2021

Cosas que no os pasarán en Cataluña jamás. https://t.co/nPifSuCeuv — Kira (@irinoko) November 10, 2021

Sorpresa a les xarxes socials per la imatge d'un. En concret, un usuari de Twitter ha piulat la foto d'una taula de restauració i ha escrit: "demanes 3 'quintos' de cervesa i una coca-cola. De tapa: ració de, ració de '',amb vinagre,".Les reaccions han estat imminents. Alguns usuaris preguntaven pelde les cerveses, tot afirmant que aquest era l'element clau. Altres usuaris preguntavenes podia menjar tant de manera gratuïta pagant només una cervesa. Sembla que el bar està situat en unAlgunes de les respostes també han arribat des dei han comparat la situació amb Barcelona, irònicament: "igual que a". Un dels usuaris, per exemple, ha assenyalat que "a Barcelona a això ho anomenem75 euros". Un d'altre assegura estar "en català" en veure tot aquest menjar per haver demanat tres cerveses. "Coses que no passaran mai a Catalunya", assegura un altre usuari.​​​

