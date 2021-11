El CAC sanciona amb 12.001 euros «Bricoheroes» per publicitat indeguda

Picabaralla per la "censura" del primer capítol de la 3a temporada

El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya () ha obert una la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per "" en quatre edicions delemeses per TV3 el 5 i el 6 de juliol del 2021.L'organisme regulador ha tipificat com a "" set "" de Fesmés i Powerplus que haurien d'haver estat advertits a l'audiència a l'inici i al final del programa i tres emplaçaments de producte amb prominència indeguda de CatGas, Petrolis Independents i Parlem. Tot i que la sanció podria arribar fins als 90.000 euros, el CAC ha decidit rebaixar-la alsperquè la direcció de la CCMA va optar per retirar el programa de la graella L'informe de l'Àrea de Continguts del CAC assenyala que en els quatre capítols de Bricoheroes analitzats dies hi haviai una per. A més, el document recorda que "l'eventual incompliment del deure d'informar clarament el públic de l'emplaçament del producte al principi i al final del programa, i quan es reprengui després d'una pausa publicitària, i l'eventual incitació directa a la compra del producte i l'eventual prominència indeguda d'aquest producte es tipifica comLa presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA),, i el director de TV3,, van assegurar en la comissió de control a la CCMA del Parlament que es va fer el passat 30 de juliol, que lade Bricoheroes de TV3tenia res a veure amb elsdel programa. Preguntats reiterades vegades pels grups parlamentaris sobre aquesta qüestió, els dos van detallar que es va retirar la reposició de la graella d'estiu després que el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) els advertís de publicitat indeguda. Llorach va assegurar que es controlaria perquè no tornés a passar en la tercera temporada del programa.La televisió pública catalana estrenava el passat 24 d'octubre a la nit la, l'espai humorístic i de bricolatge presentat per Jaïr Domínguez i en Peyu. Els presentadors vanhavia decidit estrenar en directe un episodi que no era exactament "el que ells van crear". El mateix Peyu va denunciar la "a través d'un tuit i va publicar el fragment que des de la televisió pública van decidir no emetre. Tot va comportar una picabaralla entre els presentadors i els directius de TV3.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor