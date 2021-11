Damm reprèn la producció de cervesa després de patir un atac informàtic

a la planta del Prat de Llobregat, aturada des de dijous al matí arran d'una incidència informàtica. Segons ha explicat l'empresa, les tasques de producció i envasat s'estan recuperant de forma progressiva, tot i que encaraDiverses fonts de la marca de cervesa ja van explicar ahir aque no existeix el risc de desproveïment, a més de negar -a la vegada que mostraven la seva sorpresa- pel suposat pagament d'un rescat, com havien avançat alguns mitjans.La incidència es va notificar aquest dimecres al matí i encara s'està investigant, encara que tot apunta a un atac informàtic. La companyia ha activat un protocol per poder, mentre la distribució a supermercats i locals de restauració es manté amb normalitat. "Les comandes no estan al 100%, però els clients no ho perceben", expliquen des de l'empresa cervesera. Damm té al Prat la fàbrica més important, però també produeix cervesa en una planta a Múrcia i una altra a Alacant.En les últimes setmanes s'han produït altres atacs informàtics a empreses i institucions. A Catalunya el més greu és el que pateix la, que ja dura un mes i afecta part dels serveis del campus. A Europa també ha patit un ciberatac, una incidència que va afectar les caixes registradores.​​​

