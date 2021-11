La CUP del Camp decidirà avui el seu posicionament

La possible retirada de la partida de 120 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per satisfer la CUP ha generat diverses reaccions al Camp de Tarragona. Per ara, han emès comunicats en contra lai la, així com l'. Tots ells coincideixen a exigir a la Generalitat que no tiri enrere i que escolti "el territori".La Cambra de Comerç de Reus titlla d'"" la decisió del Govern de la Generalitat, ja que considera que els motius responen "únicament a tacticismes de tipus polític vinculats a l'aprovació d'uns pressupostos". D'aquesta manera, l'entitat lamenta laque, considera, "requereix una qüestió de tanta transcendència pel territori"En un comunicat, la Cambra demana "responsabilitat" al Govern català i exigeix "". En aquesta línia, recorda que ja fa anys "que les decisions de les administracions competents sobre el projecte són desconcertants i allunyades de l'interès general que hauria d'imperar", i denuncia que "una vegada més,".De la mateixa manera que la Cambra de Comerç de Reus, la Cambra de Comerç de Tarragona també es mostra contrària a la decisió del Govern i considera aquests fets "una molt mala notícia per les comarques de Tarragona i pel país", afegeix en un comunicat, "". "Comprometre inversions milionàries i posar en risc la creació de milers de llocs de treball és una irresponsabilitat impròpia d'una administració que hauria de vetllar i estar compromesa activament en la recuperació de l'economia, la creació de riquesa i, per tant, el benestar de les persones", conclouen.L'ens econòmic local afirma a més que "Tarragona no pot ser una vegada més moneda de canvi d'interessos partidistes" i demanen. Per acabar, alerten que apartant el projecte d'ampliació del Complex Recreatiu i Turístic de Salou i Vila-seca "no només perdrem un projecte emblemàtic sinó que estaràpolítica, econòmica i jurídica del nostre país davantque, veient aquest desgavell, triaran destins més seriosos".Després de les cambres de comerç, l'alcalde de Salou, Pere Granados, s'ha afegit a les crítiques i, en un comunicat, ha apuntat que ", perquè suposa consolidar i apostar pel reforç a un model d'èxit que crea riquesa i ocupació i, per tant, qualitat de vida". En aquest sentit, recorda quei apel·la a l'"autonomia municipal" per "decidir el nostre propi futur".Per tot plegat, el batlle recomana que el Govern de la Generalitat "hauria de facilitar la inversió en lloc de dificultar-la" i lamenta que facin cas "de la CUP i els deixi, mitjançant una eina d'acció política tan important com són uns pressupostos".El reusencmembre del Secretariat Nacional de la CUP, ha recordat que avui la territorial de la formació al Camp de Tarragona debatrà avui en assemblea oberta el seu posicionament respecte als pressupostos. Fernàndez recorda que no s'ha retirat la partida dels pressupostos sinó que ha canviat de redactat. En aquest sentit assegura que l'operació de compra-venda dels terrenys de La Caixai que l'únic que hi ha de nou respecte al projecte és "una maniobra comunicativa que no és certa"."No té cap sentit que es continuï apostant pel mateix model caduc", ha assegurat en declaracions a. Sobre les afirmacions de Pere Granados, Edgar Fernàndez ha respost que "no tenen cap sentit". "Hard Rock no té afectació municipal i prou, afecta al transport, a les infraestructures i a molts altres temes del Camp de Tarragona", ha afegit. Per tot plegat demanaper la demarcació" i adverteix que els pressupostos "són diners de tots".

