A new era begins, and there’s no place we’d rather be. #DowntonAbbey: A New Era is in theaters this March. pic.twitter.com/ygd154sDQQ — Downton Abbey (@DowntonAbbey) November 10, 2021

Dues parelles de la història de «Downton Abbey» Foto: Focus Features, Universal Pictures

On es va quedar la trama?

Cap sèrie d'època ha gaudit d'un èxit tan gran com. El 2019, quatre anys després d'haver finalitzat la ficció que va captivar mig món a través de la petita pantalla, la història creada perarribava en format pel·lícula als cinemes. El film va ser una càlida trobada entre els personatges i un públic entregat, dirigit peri amb guió del mateix Fellowes.Ara, per sorpresa, els mateixos responsables de l'anterior pel·lícula han anunciat que la familia Crawley i els personatges principals de Downton Abbey tornaran a les sales de cinema amb. La immensa mansió de Yorkshire tornarà a obrir les seves portes anys després de la sèrie original i de l'anterior pel·lícula, que ja se situava a finals dels anys 20.Ara per ara no se sap absolutament res de la trama de la nova pel·lícula, però sí que han confirmat la data de la seva estrena. El 18 de març de 2022 es podrà veure a les sales de cinema la nova història que dirigirà-director britànic responsable d'obres com-.Tot i que no es revela res substancial, la família, liderada altre cop per(Hugh Bonneville) i la nova cap del clan,(Michell Dockery) hauran d'afrontar a la nova modernitat que aterrarà a les seves vides.seran bona part del repartiment principal, que recupera la majoria dels protagonistes de la sèrie i afegeix nous membres.Després de les sis temporades de la sèrie, la família Crawley va poder mantenir la hisenda gràcies a la gestió de Lady Mary. La pel·lícula, encara que se centra en la seva figura central, té com a eix l'arribadaa la finca per tal de passar la nit en el seu viatge pel comtat de Yorkshire. Jordi V i la reina Maria capgiren tota l'organització de Downton, que haurà de coexistir amb el servei dels monarques britànics.Altres trames determinen les relacions sentimentals i el futur de la descendència de Downton, a més de consolidar la pertinença de la finca, les terres i el castell per a les futures generacions de la familia., el majordom en substitució de Carson, són claus per salvaguardar l'honor i la integritat de Downton.

