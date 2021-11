Aragonès insisteix que el Govern no es gastarà «ni un sol euro» en el projecte de Hard Rock

. El president de la Generalitat,, ha insistit aquest divendres que no hi haurà despesa pública en el projecte de Hard Rock . En un contacte amb la premsa després de reunir-se amb l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat,-amb qui ha visitat el municipi-, Aragonès ha reiterat que el paper de l'Incasòl seria, en tot cas, d'"intermediari" pel projecte de BCN World.De fet, el Govern manté el Hard Rock tal com tenia previst, perquè preveu r. Des de l'executiu han reiterat que "està pactat amb Hard Rock" que la transacció dels terrenys es faci el mateix dia i pel mateix import. Això permet garantir, segons l'executiu, que no es destinin diners públics a l'operació. Pel què fa a la proposta d'acord de pressupostos que el Govern ha fet a la CUP aquest dijous, s'explicita que s'inclourà unaque establirà que la Generalitat no assumirà cap cost en el projecte.De tota manera, el document que la CUP ha fet arribar a les assemblees territorials assegura que tenen elque "tant la partida que fa referència a Hard Rock com la que fa referència als treballs per a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern seran retirades del document de pressupostos". Però fonts de la CUP han reconegut a l'ACN que l'oferta del Govern no suposa que es retiri el projecte, sinó que confien en la inversió privada i que, per tant, el Govern no hi haurà de posar diners., diputada de la CUP, ha acusat el Govern d'actuar com un agent immobiliari de Hard Rock i La Caixa amb la compravenda dels terrenys per a aquest projecte ubicat entre Vila-seca i Salou. "L'executiu té previst comprar els terrenys per valor de 120 milions i esperar que Hard Rock els hi compri. El Govern fa d'API de Hard Rock i La Caixa", ha lamentat Reguant en declaracions a Ràdio4., ha continuat. Així, els anticapitalistes lamenten que l'executiu d'Aragonès no es desdiu del projecte en l'últim document que els ha enviat per negociar els pressupostos i evitar que presentin una esmena a la totalitat.D'altra banda, el president ha remarcat que la formalització de la candidatura depels Jocs d'Hivern del 2030 es faria, en tot cas, després de la consulta a la ciutadania, prevista per l'any que ve.

