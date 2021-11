Ona Curto, regidora de la CUP, primera presidenta de l'assemblea del Consell per la República

Canet de Rosselló, a la, ha acollit aquest diumenge la primera reunió de l'assemblea de representants, escollida telemàticament el 31 d'octubre. Un dels punts principals de l'ordre del dia ha estat la tria del president d'aquesta assemblea, que ha estat la regidora de la. La cupaire ha quedat per davant de Maria Costa i Jordi Pessarodona que ocuparan les dues vicepresidències del Parlament, i les dues secretaries han estat per Joan Puig i Assumpció Lailla. L'assemblea de representants és l'òrgan que haurà de triar els membres del consell de govern de la institució a l'exili, liderada -ara en funcions- per, expresident de la Generalitat, líder dei eurodiputat de la formació.Les eleccions de fa dues setmanes van reforçar el lideratge dels membres a l'exili . Puigdemont va ser el més votat, amb 21.086 vots, seguit de. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va ser la cinquena candidata més votada. Junts monopolitza bona part dels electes, amb 38 representants. Els dos regidors quepresentava es va quedar fora de l'ens, mentre que els dos membres de Poble Lliure, partit integrant de la, --, sí que tenen espai.L'assemblea de representants està. 81 han estat escollits pels inscrits al Consell -la institució a l'exili suma més de 100.000 afiliats, malgrat que no tots complien amb el requisit per poder participar en el procés intern-, mentre que 40 estan reservats per a representants amb responsabilitats institucionals a Catalunya. El mandat és per als propers deu anys. Als comicis del 31 d'octubre hi van votard'un cens de 87.883, la qual cosa representa una participació delEl Consell per la República és un dels punts encara sense resoldre en la relació entre ERC i Junts, que en l'acord d'investidura simplement parlaven de. Aquesta reformulació continua pendent. En les reunions que s'estan celebrant de la plana major de l'independentisme , la, malgrat que els seus integrants en formen part. La reformulació pendent va anar ajornant la tria de l'assemblea de representants, que finalment ja està en marxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor