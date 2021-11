Manel Monteagudo rectifica: «En cap moment vaig estar en coma»

Manel Monteagudo reconoce que no estuvo 35 años en coma y pide disculpas



Nou gir en el cas de. L'home que assegurava haver passat 35 anys en coma ha reconegut ara que. José Manuel Blanco -el seu nom real, l'altre és un pseudònim que utilitza per signar poemes- ha intentat així desinflar la polèmica generada per les ombres que envoltaven la seva història.Monteagudo ha afirmat aquest divendres quei que va estar hospitalitzat a l'Iraq. La conseqüència real de l'accident, segons l'última versió de l'afectat, va ser que "cada dia durant 35 anys vaig patir". "Tant de bo hagués estat en coma", ha esclatat el gallec: "Almenys no hauria donat la feina que vaig donar a la meva dona", afirma.L'home, que deia haver estat en coma dels 22 als 58 anys, ha lamentatperquè "en cap moment pretenia crear això". Així, es disculpa per no haver frenat abans el rebombori: "i accepto tot el que em diguin, ho he fet malament jo i ja està".Després d'aparèixer en molts mitjans que havia estat 35 anys en coma, diverses veus van qüestionar la veracitat del relat d'aquest veí de Vigo. Per exemple,, cosa de la qual no en volia donar més detalls "per respecte" cap a la seva dona. Legalment tampoc era possible que s'hagués casat en coma sense haver-ho autoritzat abans de l'accident. A més, en entrevistes anteriors havia dit que es trobava en "estat semivegetatiu" itot aquest temps.​​​

