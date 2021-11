Quanta gent (admet que) es va masturbar durant el primer confinament? El CIS ho revela

Els homes ho admeten més

El(CIS) és conegut sobretot pels (discutits) baròmetres mensuals amb dades d'de la ciutadania. Sovint, però, també elabora altres enquestes i, en concret, n'ha publicat diverses últimament sobre l'impacte de la pandèmia en la societat. És el cas de la segona Enquesta sobre relacions socials i afectives en temps de, els resultats de la qual s'han avançat aquest divendres i que demana per aspectes personals com si la gent es va, entre març i juny del 2020.En realitat, la pregunta concreta és si l'enquestat "va" durant aquest període, per bé que seguidament concreta que es refereix explícitament a la masturbació. I les respostes assenyalen que una minoria de la societat ho va fer, ja que només. Ara bé, cal tenir en compte que no admetre que es va fer no equival a que no es fes, ja que, en especial en relació a aspectes íntims com el que aquí s'explora.Tampoc acostumen a ser sempre sinceres les reaccions a preguntes sobre aspectes socialment poc acceptats, com el rebuig als migrants o a determinats col·lectius o la intenció de votar formacions de dretes, així com una resposta pot variar en funció de la via per la qual es fa l'enquesta (en persona, per telèfon o per internet) o de qui la fa (segons el gènere, l'edat, els trets físics...). I aquesta és una dificultat que sovint es troben aquells que tenen la responsabilitat d'analitzar els resultats, els quals han de calibrar el percentatge deAra bé, fins i tot assumint que les respostes no sempre són del tot veraces, és útil creuar-les per diferents variables per saberde l'enquestat. En aquest cas, per saber quins col·lectius es masturben més o, com a mínim, admeten més que ho fan. Ja s'ha vist al gràfic inicial que el gènere modifica molt el pes de cada resposta, i és que un 43,9% d'homes admet que es va masturbar, per tan sols un 28,1% de dones. Realment hi ha tanta diferència en els hàbits sexuals d'uns i altres o senzillament és que els homes tenen menys vergonya d'assumir-los davant d'un enquestador desconegut?En aquest sentit, l'és una altra variable que condiciona molt les respostes. La pulsió sexual de la gent jove és sovint major, a banda que la masturbació està molt més acceptada en les noves generacions. En aquest sentit, uni un 54,2% dels d'entre 25 i 34 anys admeten que es van masturbar durant el primer confinament, mentre que aquest percentatge va caient progressivament amb l'edat, fins al 14,6% dels enquestats de 65 anys i més.La diferència també és notable en funció de lade cadascú (en una escala en què 1 significa màxim d'esquerres i 10, màxim de dretes). Segons els resultats de l'enquesta del CIS, el 44,4% de persones que es declaren d'i el 46,2% dels de centre esquerra accepten que es van masturbar, percentatge que cau fins al 31,2% dels dei el 33,1% dels de centre dreta. I entre aquells que es troben encara més a la, només el 27,8% diu haver-se masturbat, per bé que cal matisar que el pes de la gent gran entre la ciutadania més conservadora també és major, fet que pot influir en les respostes.Més enllà del posicionament ideològic, els votants d'un i altre partit també responen de manera diferent a aquesta qüestió. La majoria d'electorats (i els abstencionistes) admeten que es van masturbar en un marge d'entre el 35% i el 38% de casos, excepte en el cas del, que cau fins al 24,9%, i, on contràriament puja fins al 54,9%. En el primer cas, els votants són força envellits, fet que de nou qüestiona si la negativa a la masturbació respon a l'edat o a la preferència electoral. Igualment, Podem té un votant molt jove, fet que explicaria en part l'elevat percentatge de 'sí', tot i que Vox també el té de baixa edat i, en canvi, molts menys admeten que es masturbessin. La ideologia de dretes, per tant, sí que podria pesar.Igualment, la ideologia de dretes i conservadora sovint va lligada a una major. I en aquest cas, aquesta també condiciona la resposta relativa a la masturbació. Elssón els que menys admeten haver-ho fet (un 19,4%), per bé que també són el grup més envellit. El de catòlics practicants també ho accepta per sota la mitjana (28,1%), malgrat que l'estructura d'edat és similar a la del conjunt de la mostra, fet que podria apuntar a que realment la fe té un impacte en aquest hàbit sexual (o en el seu reconeixement). De fet, el grup de creients d'i el d', indiferents isón tots dos més joves que la mitjana i, en canvi, el segon admet molt més que es va masturbar (33,3% i 52,7%, respectivament).Les respostes també són lleugerament diferents en funció de laon viu l'enquestat. Bàsicament és en els extrems on hi ha resultats més divergents. En elsmés petits, de fet, escassament el 30% admet que es va masturbar entre març i juny del 2020, mentre que, en canvi, en lesde més d'un milió d'habitants, el percentatge creix fins al 42,2%. De nou, però, caldria verificar si això es deu a que, en determinades zones rurals, la població és més envellida i, en canvi, hi ha més gent jove a les grans ciutats.Pel que fa al, els resultats apunten a que afirmen més que es van masturbar aquells enquestats amb més formació. Per bé que és sobretot les generacions més grans aquelles que sovint van tenir menys oportunitats d'allargar la seva vida educativa, l'evolució és clara en aquest sentit. Aquelles persones amb pocs estudis o fins a la primera etapa de secundària ho admeten en percentatges d'entre el 11,9% i el 21,3%, molt per sota del 42,6% dels que tenen estudis superiors.Finalment, la resposta és també diferent en funció de l'de l'enquestat. Com és previsible, el percentatge més baix de 'sí' es troba entre aquellso pensionistes (17,6%), mentre que el més elevat és entre els(63,6%). Pels que es troben actius, però, són clarament més elsque admeten que es van masturbar (48,1%) que els treballadors de feines menys especialitzades com els de suport administratiu (39,2%) o els(34,3%).Aquestes dades s'han pogut comparar perquè el CIS n'oferia taules amb encreuaments per a totes les preguntes en l'avançament de l'enquesta. Quan publiqui les dades en obert, es podrà analitzar millor si és l'edat o altres qüestions el que condiciona més aquesta resposta i d'altres del sondeig, el qual també aborda l'impacte d', la vinculació entre, o aspectes concrets com el nivell d'acord amb

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor