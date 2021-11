Argimon avisa: els casos creixeran i el certificat Covid es «discutirà»

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha descartat restriccions en horaris i aforaments davant l'increment de la incidència de la Covid, que des de fa dos dies supera els 1.200 casos diaris i ha situat Catalunya en nivell alt de contagi per primer cop des de l'agost.L'extensió del, la principal eina amb què estan entomant l'escalada de contagis a la majoria dels països europeus, a més sectors que l'oci nocturn, on ja està actiu, s'ha estudiat i es "discutirà" en el marc de la comissió delegada del Govern, segons ha afirmat.La secretària de Salut, Carmen Cabezas, va explicar el moment en què l'Executiu es plantejaria ampliar l'ús del passi Covid , que permet limitar l’entrada a activitats a persones sense vacunar sense aplicar restriccions com passava fins ara. Seria, va dir, en cas que se superés el centenar d'ingressats a les unitats de cures intensives. Ara com ara n'hi ha 85, després d'uns dies de pujades.El passaport Covid es requereix per accedir a locals d'oci nocturn, sales de concert si es permet el ball, festivals de música sense distàncies i salons de boda amb ball. Es descarrega a través dei acredita que la persona està vacunada o ha passat recentment la malaltia.Argimon ha pronosticat que els contagis de Covid continuaran pujant "bastant" en els pròxims dies, però ha esperat que la vacunació permeti "afrontar-ho millor" que en altres països europeus amb taxes de vacunació més baixes. En tot cas, preveu un increment d'ingressats, tot i que ha desitjat que l'impacte sigui "el menor possible".En tot cas, ha alertat que en dos dies hi hai que caldrà veure si la tendència es manté o no, ja que l'increment de les hospitalitzacions és el primer pas per després pujar en UCI.Ara per ara,–menors de 12 anys- i en aquells que tenen molta mobilitat i un percentatge de vacunació inferior: dels 20 als 40 anys.Per últim, ha explicat que començaran a posar la. Aquests poden dirigir-se als centres sanitaris per demanar ser vacunats, però també es farà un treball proactiu, ja que moltes de les persones que van rebre aquesta vacuna eren de difícil accés.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor