El Kun Agüero podria patir una patologia cardíaca greu que l'obligaria a deixar el futbol

Molt males notícies per al. La patologia cardíaca que va obligar a l'argentí a retirar-se del partit contra l'Alavès a l'octubre podria ser molt greu i, en conseqüència, no podria tornar a jugar a futbol.ha avançat aquest divendres al matí que el davanter delha estat informat de la situació que pateix i que, assessorat per l'equip mèdic del club, valorarà la seva carrera futbolística en funció de com evolucioni aquesta afecció.La situació no és definitiva. Encara que en un primer moment el Barça va informar que el Kun estaria tres mesos de baixa "per una arrítmia", la ràdio pública informa que l'argentí serà sotmès a diverses proves mes en les pròximes setmanes per intentar determinar quina és la gravetat de la seva patologia.Per desgràcia,Només fa dues setmanes que es va poder incorporar a l'equip després de 10 setmanes allunyat del terreny de joc a causa d'una lesió. Va debutar contra el València i el primer partit sencer va ser la setmana passada contra el Rayo. Al partit de dissabte, al Camp Nou contra l'Alavés, va ser titular, però no va poder acabar la primera part a caure sobtadament a la gespa.​​

