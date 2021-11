​Novembre al Baix Llobregat: 50 experiències amb descomptes

Des d’una experiència gastronòmica a una activitat d’adrenalina

La campanya inclou 50 experiències amb descomptes. Foto: Turisme Baix Llobregat

Busques una? Una ruta de muntanya o una visita cultural? Una experiència plena d'aventura o per descobrir el patrimoni? Elés la resposta. Aquesta tardor proposen fins aespecials.La campanya “Al Baix, ofertes flaix” estarà activa del. Només cal entrar al web, triar l'experiència i activar la promoció. L’usuari rebrà per correu electrònic el descompte. Cal anar ràpid perquè algunes ja s'estan esgotant.A més, el Consorci de Turisme també posa en marxa en el web de la campanya un sorteig d’una escapada amb activitats i àpat per a dues persones Les activitats que s’ofereixen a la campanya “Al Baix, ofertes Faix” són molt atractives i, des de famílies amb nens petits, fins a parelles joves, per a grans, petits, aventurers, amants de la cultura i el patrimoni, sibarites...Així, per exemple, hi ha restaurants que ofereixen un 15% de descompte a la carta; es pot gaudir d’un 50% per a fer una visita audioguiada a la Colònia Güell i la Cripta de Gaudí; també hi ha un 50% en l’entrada per a visitar el Castell de Castelldefels i Piratia; es pot visitar amb un guia les Coves de Montserrat amb un 10% de descompte, o fer visites guiades gratuïtes pels diferents espais del Delta del Llobregat.També es pot visitar Catalunya en Miniatura, a Torrelles de Llobregat, fer la via Ferrada Canal de les Dames a Collbató, viure experiències de vertigen al túnel del vent Windoor Realfly a Cornellà de Llobregat, assistir a un partit del RCD Espanyol, iniciar-se en l’escalada a Sant Joan Despí, fer un tast de marxa nòrdica a Sant Just Desvern, o un taller per elaborar un menú complet amb xocolata a Castelldefels, entre moltes altres activitats.Les propostes estan agrupades per aquells que volen adrenalina, per als que busquen allotjaments, cultura, natura o restaurants, i per als que volen gaudir d’una activitat en família. A més, al web es pot seleccionar també el municipi de la comarca a visitar, si és una activitat exterior o interior, i fins i tot, quin cap de setmana es volen gaudir dels descomptes i les ofertes especials.

