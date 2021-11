La via dels eurodiputats independentistes per canalitzar l'autodeterminació

Pernando Barrena (Bildu): "A Europa hi ha nacions sense estat que poden aspirar a curt termini a ser estats europeus. La UE ha d'estar preparada per quan sorgeixin aquestes circumstàncies"

Jordi Solé (ERC): "Que no pugui tornar a passar que per exercir l'autodeterminació acabis a la presó o a l’exili"

Clara Ponsatí (Junts):" La UE es mira amb molta simpatia el referèndum d'Escòcia, però això suposaria un problema d'incongruència: per què els catalans no?"

Per què un ciutadà que viu en un país d'Europa pot votar en un-com va passar a Escòcia l'any 2014, abans del Brexit- i ael procés ha derivat en judicialització, presó i exili? Si Europa és un espai comú, ha de tenir també una reposta comuna davant de la. Així ho entenen des del, un grup informal que han constituïtper actuar com a lobi en el marc de laamb l'objectiu de fixar unaun procés com el que, per exemple, intenta impulsar l'independentisme a Catalunya.El grup està format per nou eurodiputats de. En concret,, de Junts;, d'ERC;(EH Bildu),(PNB),(Sinn Féin) i(Régions et Peuples Solidaires). El seu propòsit és que les nacions sense estat o bé aquelles nacions amb disputes territorials puguin canalitzar la seva reivindicació en base a uni que sigui. A la pràctica, suposaria emular la llei de claredat de l'experiència del Quebec i Canadà però aplicat com a marc comú a la Unió Europea (UE)."A Europa hi ha nacions sense estat amb potencial econòmic i demogràfic important i amb vocació europea que poden aspirar a curt termini a ser estats europeus.per quan sorgeixin aquestes circumstàncies", explica l'eurodiputat Pernando Barrena, que subratlla que no ha de ser vist per Europa com un problema, sinó com una. "En el cas de Catalunya, la UE ha tingut una actitud hipòcrita i fa veure que aquest no és el seu problema", lamenta Clara Ponsatí, que considera queque Europa vegi com unla reivindicació de l'autodeterminació en comptes de dotar-se d'eines per afrontar l'actitud "hostil" dels estats. "A Québec es van fer dos referèndums que es van perdre i ningú va anar a la presó", puntualitza.El mecanisme de claredat que pretén elaborar el grup amb vocació de ser assumit tant per les institucions europees com els estats membre hauria de determinarha de reunir un territori europeu d'un estat membre pot posar en marxa un procés d'autodeterminació i accedir a ser un estat. Barrena sosté que s'hauria de fixar, per exemple,, durant quant de temps s'ha de sostenir aquesta majoria i quins tempos s'ha de seguir. "La Unió ha d'oferir els mitjans perquè es facimés enllà dels interessos de cada part", diu Barrena. És a dir, que arbitri.L'eurodiputat Jordi Solé afegeix que ha d'haver-hi un paraigua per a tots els casos, unque s'ajusti als valors europeus., assegura. Es tracta de garantir, assegura el Caucus en el seu document fundacional, que quan una nació vol exercir el seu dret a l'autodeterminació trobin per part de l'estat del qual en forma part unai l'aval europeu per resoldre aquest conflicte de sobirania i no laLa mena d'acord de la claredat no només pretén fixar com ha de procedir un estat quan una part del seu territori vol exercir l'autodeterminació,, quines garanties ha de tenir i si s'han de fixar percentatges -o determinar quins- perquè siguin vinculants els resultats. També entenen que, en cas d'emancipació d'un territori d'un estat ja membre, hauria d'establir-se un. Seria aplicable, per exemple, en el cas d'Escòcia, que vol celebrar un altre referèndum l'any 2023.són, considera Solé, els dosals quals s'haurà de donar resposta. La dificultat és, però, que els postulats del Caucus siguin assumits per les institucions europees i els estats membre. "Voldríem que fosi sabem que és molt difícil perquè estem apuntant a la sobirania dels estats, que es considera intocable. Però és que les solucions s'han d'alinear amb els principis fundacionals de la UE", assegura l'eurodiputat republicà.Ponsatí, exiliada a Escòcia, argumenta quei els escocesos voten majoritàriament a favor de la independència,. "I la UE s'ho mira amb molta simpatia, però això suposaria un: per què els catalans no?", planteja. L'eurodiputada de Junts assegura que no té fonament que l'argument sigui quei altres regions també voldran l'autodeterminació. "És una por sense fonament, perquè els conflictes d'autodeterminació sorgeixen de la incapacitat dels estats d’administrar la descentralització de forma democràtica i satisfactòria", argumenta.El Caucus té agenda pròpia i a principis del 2022 encetarà un cicle de conferències sobre el cas de, però també vol aprofitar que fins al pròxim maig està en marxa laper intentar situar el seu missatge. Aquesta conferència es va activar per replantejar l'arquitectura, base i fonaments de la Unió Europa després que s'hagi vist sacsejada pel Brexit, l'auge dels populismes antieuropeïstes i d'extrema dreta i el descrèdit ciutadà arran de la gestió de la crisi econòmica del 2008 i la crisi migratòria. Tant Barrena com Solé i Ponsatí manifesten que aquest debatperò que intentaranper canalitzar la demana de les nacions sense estat.

