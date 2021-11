Mor el conductor d'un turisme en una col·lisió a la C-16 a Cercs

El conductor d’un turisme va morir ahir en una col·lisió al punt quilomètric 103 de la C-16, a l’altura de, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20:38 hores que, per causes que encara s’estan investigant, un turisme va patir unaque circulava en sentit contrari.Com a conseqüència de l’accident, el conductor que va patir la sortida de via va morir. Es tracta de C.L.C., un home de 34 anys i veí de. El conductor de l’altre turisme implicat en el sinistre va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l’Hospital Sant Bernabé de Berga.L'accidenten els dos sentits de la marxa, i arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La C-16 va romandre tallada fins a les 23.45 h de la nit, moment en què es va reobrir el trànsit.Segons dades provisionals, amb aquesta víctima, sónenguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

