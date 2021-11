Cuando no eran cadáveres era cuando tenía que haberlos tratado con cariño y con respeto, sobre todo con respeto.pic.twitter.com/MaSbQcEjve — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) November 11, 2021

Altres notícies que et poden interessar

Debat calent sobre la gestió dea la sessió de control del govern de la comunitat. Amb una reacció sorprenent de la presidenta,La portaveu d’Unides Podem,, ha preguntat a Ayuso sobre lesque havia deixat caducar el seu govern. La presidenta de la comunitat ho ha reconegut però ha donat la culpa a l’executiu de Pedro Sánchez.“Digueu-els-hi als vostres caps perquè no hem pogut fer això. Perquè vostès han apostat per unes marques i no per altres. Nosaltres volíem vacunar amb unes vacunes i no ens han deixat anar”, ha deixat anar Ayuso. Les seves declaracions han provocatAixò no ha agrada agradat a la presidenta, que ha parat el seu discurs, en el moment que anava a respondre a l'alta quantitat de xifres de morts per Covid a la Comunitat. Ha dit: “Sobre les xifres de morts, bueno, de veritat, fins després, és igual, passo”. I ha baixat el​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor