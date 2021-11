L'oferta del robot de cuina de Lidl que circula per xarxes és una estafa

🔴 Es fan passar per @lidlespana i t'ofereixen aquest robot de cuina amb una oferta inigualable. No piquis, és una estafa #StopEstafes pic.twitter.com/72S4YdhIhm — Mossos (@mossos) November 10, 2021

És època. Els Mossos d'Esquadra alerten d'una de nova, en aquest cas vinculada a la cadena de supermercats. I és que aquests dies està circulant per les xarxes socials un anunci que ofereix el, per nomésSegons detallen els estafadors en la publicació, la promoció es deu al fet que, com han perdut el judici, la companyia les ven a un preu mínim. És cert que Lidl ha perdut el judici contra Thermomix per plagi, però la cadena de supermercats no pot seguir comercialitzant el seu robot de cuina. Així, l'oferta no està emesa per Lidl.L'estafa és un nou cas de phishing. Si fas clic i vas a l'adreça que indiquen, probablement et robaran les dades i, potser, t'estiraran uns quants euros del teu compte corrent. Els Mossos alerten que les ofertes impossibles són realment impossibles: vendre un robot de cuina a un preu tan baix és motiu de sospita.​​​

