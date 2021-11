Agustí Villaronga: «En situacions crítiques, el pitjor enemic de l'home és el mateix home»

Proposta teatral

Agustí Villaronga, a la presentació de la pel·lícula al Festival de cinema de Màlaga. Foto: ACN

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

un dels cineastes catalans més importants dels nostres temps, estrena aquest divendres, la seva nova pel·lícula que va fer història alen rebre sis guardons. Es tracta d'una proposta molt teatral, protagonitzada per Roger Casamajor i Oscar Capoya, que reviu el naufragi de la fragata Alliance del 1816. Villaronga, que aquesta mateixa setmana va revelar que pateix un càncer, afronta amb energia l'arribada del seu nou film a les sales de cinema.En una entrevista amb l'ACN, Villaronga afirma que "en situacions crítiques, el pitjor enemic de l'home és el mateix home" i no cal estar en una barca, com al film, per descobrir-ho. Basada en fets reals,s’inspira en el capítol que porta el mateix títol de la novel·la Oceà mar, en què l'escriptor italià Alessandro Baricco pretén entendre com s'enfronta l'ànima humana als conflictes.La història se situa el juny del 1816. Lade la Marina francesa, embarranca en un banc de sorra davant de les costes del. L'argument gira entorn de l'horror que viuen durant dies i dies 147 homes confinats en un rai, d'uns 12 metres de llarg per 6 d'ample, a la deriva al mig del mar. Aquest naufragi va ser immortalitzat pel pintor francès Théodore Géricault en el famós llenç, conservat al Museu del Louvre.Després dels premis rebuts amb aquest film, en l’especial al Festival de cinema de Màlaga, Villaronga admet que els guardons a la pel·lícula els viu "amb molta alegria". Creu que El ventre del mar ha connectat amb els crítics i el públic per la història en si que tracta sobre la. "Parlar de supervivència en un naufragi té molt a veure amb el fet que passa avui dia a lai això interessa al públic".Al film es porta els personatges a un límit i segons el director "en situacions crítiques veus que el pitjor enemic de l'home és el mateix home. No fa falta arribar a una barca enmig del mar, a vegades es veu com es mengen els uns als altres per qüestions empresarials o per una herència". En aquest context, manifesta que "".Villaronga explica queés un film amb baix pressupost. Admet que li agraden grans pel·lícules com el clàssicde James Cameron, però també li agraden els films més petits com aquesta. De fet, reconeix que "la senzillesa i humilitat" de la proposta li han permès ser "molt lliure" pel que fa a la creativitat. Explica que en produccions més grans s'han de passar molts filtres com per exemple les productores o les plataformes i en el cas d'El ventre del mar hi ha hagutVillaronga que la proposta de la pel·lícula és molt teatral. "Fa molts anys vaig començar a treballar el text, que és un capítol d'una novel·la de Baricco. El que vaig fer en un principi era una obra de teatre amb dos monòlegs compartits, un oficial metge i un mariner ras i cadascú descriuen com va ser el naufragi de la fragata Alliance en fets reals".Quan Villaronga va escriure el guió cinematogràfic durant la pandèmia de la, es va dir a si mateix que no havia d'amagar aquesta part teatral de la història, que l'havia de mantenir, entre altres qüestions, perquè narrar la pel·lícula enmig del mar era impossible per una qüestió pressupostària.De fet,interpreten els dos protagonistes, que representen dos punts de vista oposats a l'hora d'enfrontar-se al naufragi: un oficial i un mariner, i l'actriu mallorquinafa el paper de Thérèse. Villaronga va anunciar fa uns dies que té càncer. "De salut estic una mica tocat. Fa uns mesos em van detectar la malaltia, un càncer i, tot i que no tinc metàstasi, m’hauré de sotmetre a una operació", va explicar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor