Roben a punta de pistola ordinadors i mòbils dels Pujol comissats per la justícia

Fa gairebé un any, el 23 de novembre del 2020,va atracar una furgoneta de l'empresa de missatgeria MRW que traslladava ordinadors, pendrives, tauletes i telèfons mòbils de lai que des del 2014 estaven en mans de l'Audiència Nacional per les investigacions sobre l'origen del patrimoni familiar.L'expresident i la seva família feia temps que reclamaven a l'Audiència Nacional que els tornés els dispositius, entre altres motius, perquèFinalment, la procuradora que els representa els va poder recollir de la seu judicial i enviar-los a Barcelona per carretera, on mai no van arribar.D'acord amb la informació avançada per La Sexta, confirmada per Europa Press, l'atracament a punta de pistola es va produir cap a les 19.45 hores, quana l'avinguda Entrevías de Madrid en un semàfor. Els seus quatre ocupants es van baixar, van trencar els vidres de la furgoneta de repartiment, van treure el conductor i se'n van anar amb els dos vehicles. Aquest robatori s'investiga al Jutjat d'Instrucció número 8 de Madrid, si bé la investigació amb prou feines ha avançat aquest any.Els dispositius s'havien fet servir en la investigació desenvolupada pel Jutjat Central d'Instrucció Número 5, que ja ha donat pas a l'per formar, presumptament, una organització criminal que s'hauria enriquit amb activitats corruptes utilitzant la seva posició política.

