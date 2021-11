Junts inaugura l'oficina de Puigdemont a Barcelona amb crítiques al «diàleg màgic»

Els eurodiputats de, han inaugurat aquest dijous al vespre la seva oficina a Barcelona , en un acte en què tots tres han intervingut telemàticament des de Brussel·les.Puigdemont ha carregat contra la justícia espanyola: "Tenim els tribunals i els problemes que tenim perquè Europa va derrotar eli elperò Espanya no". De la seva banda, Ponsatí ha carregat contra elEn aquesta línia, ha apostat per lacontra Madrid i ha instat les institucions catalanes a "deixar de contribuir a la repressió". "Cap comèdia sobre els pressupostos pot maquillar que ja no hi ha autogovern", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor