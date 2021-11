Els detalls que posen en entredit l'home que hauria estat 35 anys en coma

és l'home del moment. El seu cas ha aparegut a gairebé tots els mitjans, com ara TV3, La Vanguardia, TVE, El Mundo, El Periódico... Però què hi ha darrere de l'home que assegura haver passatEn les últimes hores, múltiples veus han qüestionat el relat del gallec que, per començar, no es diu Manel Monteagudo. El seu nom real ési l'altre, un pseudònim que utilitza per signar els poemes que escriu.El cas de Blanco va revolucionar la xarxa aquest dimecres. L'home assegura haver estat en coma 35 anys després de caure en, el mateix dia que en feia 22: "Vaig entrar en coma amb 22 anys i vaig despertar-me amb 58", afirma. Segons l'afectat, es va despertar el 2014 i des de llavors ha estat anys en rehabilitació per poder recuperar les seves capacitats. Un tema del qual dubten els experts, ja que la inactivitat prolongada provocaHi ha més factors de debat. Per exemple, que ell mateix hagi donat diverses versions dels fets. En una entrevista feta el 2019 que ha reaparegut ara, el poeta assegurava que "només" havia viscut endurant aquest període, sense mencionar res del coma. En un altre article del mateix any afirma que només va passari llavors va passar a "un pou fosc".Tampoc quadra gaire que Blanco hagi tingutEn té una de 37 anys i una altra de 26 -ell va patir l'accident fa 42- i no vol explicar com va ser possible "per respecte a la meva dona". Una dona amb qui no estava casat el 1979. Així, assegura que un sacerdot que "no sé què se n'ha fet" i un notari que "ja s'ha mort" els haurien casat agafant-li l'empremta dactilar. Una cosa que és il·legal perquè és necessari que la persona en coma hagi deixat constància de la seva voluntat abans de l'accident.Per últim, el testimoni d'un veí seu aaccentua els dubtes sobre la veracitat del cas. L'home diu que el recorda "igual que ara" des que té coneixement, i que han estat compartint moments en les seves respectives cases. "Va estar de baixa, això és veritat", recorda sobre l'accident de 1979, però en desmenteix totalment els efectes anunciats per Blanco:, certifica.

