La suspensió de desnonaments i la moratòria de lloguers, prorrogades fins al 28 de febrer

El Congrés dels Diputats ha avalat aquest dijous la p. El decret del govern espanyol inclou de nou l'allargament de la suspensió dels desnonaments, la moratòria de lloguers i la garantia de subministraments. PSOE i Unides Podem han sumat el suport de grups independentistes com ERC, PDeCAT o EH Bildu així com del principal partit de l'oposició, el PP. Ciutadans hi ha votat en contra i Vox s'ha abstingutEl consell de ministres va aprovar a finals d'octubre el decret que prorroga les mesures excepcionals que es van posar en marxa per la crisi del coronavirus i que expiraven el 31 d'octubre i que ara ha avalat la majoria de la cambra baixa."L'arribada de la tardor ha portat bones notícies, ja estem en recuperació, que serà sòlida i potent", però "tanmateix es necessita un temps addicional perquè les bones perspectives macroeconòmiques arribin a totes les famílies, pimes i autònoms", ha dit el ministre de Presidència,ERC ha fet un vot favorable, però crític perquè es tracta de "mesures de protecció curtterministes" i "es queden curtes i són insuficients". La diputada republicanaha defensat que cal "més valentia legislant" i prendre "mesures ambicioses" i "estructurals". "Per poc que sigui serà millor que res, però no es confonguin que siguin millors que res no significa que siguin suficients", ha dit Pujol.El portaveu del PDECat al Congrés,, ha explicat que, tot i el suport al decret, el seu grup està en desacord amb el fet que segueixi aplicant mesures "que es podrien entendre en una situació d'urgència" en lloc d'aplicar una solució "estructural". Bel també ha censurat que "s'externalitzi la solució" fent que els propietaris hagin d'assumir una "càrrega addicional".

