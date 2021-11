La Generalitat es retirarà de totes les causes contra manifestants si no es pot acreditar l'autor de les lesions

Laes retirarà en bloc de totes lesen cas que no es pugui acreditar l'autor de les lesions, o si no hi ha prou garanties per identificar-ne els presumptes agressors. Així ho ha avançat l'Ara aquest dijous i ho ha confirmat. Així, el gabinet jurídic central -que depèn de Presidència i integra ara també els advocats dels Mossos d'Esquadra- ja s'apartarà de lacontra les set persones que, el, van protestar alen contra de la no investidura de l'aleshores candidat de Junts, Carles Puigdemont.La mesura, de fet, ja consta a l'acord entre ERC i la CUP que va permetre a Pere Aragonès ser investit president de la Generalitat. Les set persones dels aldarulls de la Ciutadella del 2018 estan citades a judici el 26 de novembre. Fins ara, el Govern demanava dos anys de presó per aquestes set persones, pels delictes de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Però l'executiu se'n retirarà en no haver-se pogut identificar amb prou precisió els autors de les lesions. En canvi, lamanté la petició de tres anys de presó.El secretari tercer de la mesa del Parlament,(CUP), ha qualificat la mesura "de mínims". Ho ha fet amb una piulada a la xarxa, després de fer-se pública la notícia als mitjans de comunicació. Amb motiu d'aquesta decisió, la Generalitat també està revisant una trentena de casos i es retirarà en bloc de tots aquells procediments en què no hi hagi lesions a agents o no se'n pugui acreditar l'autoria.

