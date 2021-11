Bielorússia amenaça la UE de tallar el subministrament de gas

El líder de Bielorússia,, ha advertit laque tallarà elsi li imposa noves sancions per l'escalada de les tensions a la frontera amb Polònia. "Nosaltres escalfem Europea, i ells ens amenacen", ha afirmat el president bielorús durant una reunió del seu consell de ministres, segons recull l'agència estatal BelTA."Què passaria si bloquegem el pas de gas? Recomano als líders de Polònia, Lituània i altres capsigranys que s'ho pensin bé abans d'obrir la boca", ha afirmat. Segons Lukaixenko, si s'apliquen noves sancions,"Depèn d'ells. Si volen tancar la frontera, endavant. El ministeri d'Exteriors hauria d'advertir tothom a Europa que si imposen sancions addicionals, indigeribles i inacceptables per nosaltres, ens hi tornarem", ha assegurat el líder bielorús.Dimecres, el president del Consell Europeu,, va admetre des de Polònia que estaven estudiant noves sancions contra Lukaixenko.

