Els partits independentistes rebutgen participar en l'elecció dels nous magistrats del TC

Elsal Congrés han rebutjat participar en l'elecció dels nous magistrats del Tribunal Constitucional. ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, EH Bildu i BNG han sortit de l'hemicicle poc abans de l'inici del debat sobre les candidatures a renovar el TC per fer-se una fotografia conjunta que vol mostrar l'i també dels membres del Tribunal de Comptes.Els candidats proposats pel PP, principalment, ha generat tensions entre PSOE, Podem i els seus socis. Diputats socialistes i de la formació lila també han mostrat malestar amb aquest candidat i fins i tot algun -com Odón Elorza (PSOE)- ha decidit trencar la disciplina de vot en l'elecció d'Arnaldo.Des de l'anunci de l'acord, diverses informacions posen en dubte la seva idoneïtat, no només pels seus més de 300 articles a la premsa conservadora i la, sinó per les col·laboracions amb l'expresident balear Jaume Matas, les actuacions suposadament irregulars compaginant la tasca de lletrat del Congrés amb feines de professor universitari i les converses comprometedores al cas Lezo.El portaveu del PDeCAT al Congrés,, ha dit en una atenció als mitjans aquest dijous al Congrés que no volen "avalar" l'elecció i que, per això ni intervindran en el ple ni participaran en la votació. Bel ha criticat que es presentin candidats amb vinculacions polítiques que resten credibilitat a les candidatures.El portaveu d'ERC,, ha afirmat que l'acció és una "protesta" contra "una infàmia" perquè "la millor manera de no reconèixer alguna cosa és no participar-hi". "Estem denunciant que aquesta vegada s'està donant entrada a personatges terriblement reaccionaris com Enrique Arnaldo, que és el paradigma de la vergonya del que està passant".La portaveu de Bildu,, ha afirmat que el d'avui és "un exemple vergonyós" d'un "repartiment de poder". "Una farsa allunyada del debat democràtic" que es fa més evident que mai, segons ha dit, per la presència d'Enrique Arnaldo i Concepción Espejel. "És un repartiment de cromos sense cap vergonya", ha dit.El diputat de la CUPha expressat el rebuig de la seva formació a aquesta tria dels membres del TC, que és un òrgan "altament polititzat". "No participem d'aquesta maniobra i esperem que el règim del 78 caigui i doni pas a l'autodeterminació de les nacions", ha sentenciat.

