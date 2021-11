​Soc client de Bankia. Què és la integració tecnològica i com m'afecta?

Unificació d'oficines i caixers

Aquest divendres 12 de novembre arrencarà la integració tecnològica, operativa i comercial entre CaixaBank i Bankia. Es tracta de la unificació, en una sola xarxa, de tots els productes i serveis de les dues entitats. Encara que CaixaBank i Bankia es van fusionar el març del 2021, és a partir de la integració tecnològica quan començaran a operar, en la pràctica, com a un sol banc Les dades dels clients procedents de Bankia migraran a la banca digital de CaixaBank de manera automàtica. Un cop acabi la integració tecnològica, el client podrà accedir a la banca digital de CaixaBank, amb les mateixes dades d'accés que utilitzava amb Bankia, i baixar-se l’ app mòbil de CaixaBank que tingui el client, sigui CaixaBankNow o imagin.Després de la integració tecnològica, els clients procedents de Bankia tindran la informació del seu saldo i posició disponible a través dels canals digitals de CaixaBank i podran operar a través d'ells. Si el client fos autoritzat en uns altres comptes, comptarà ara amb una nova funcionalitat que mostra per defecte, en la seva posició global, únicament els productes dels que és titular. Per visualitzar les posicions i productes dels que és titular autoritzat, podrà fer-ho a través d'una secció específica. El web i l’app de Bankia deixaran de funcionar un cop acabada la integració.En relació a l'operativa de les targetes, els clients de Bankia no hauran de canviar-les, sinó que podran seguir operant amb total normalitat amb elles i, quan estigui propera la data de caducitat, rebran automàticament la seva nova targeta de CaixaBank. El mateix passarà amb les llibretes: no serà necessari canviar-les per motiu de la integració.A més, podran fer pagaments amb el mòbil utilitzant les apps CaixaBankNow i imagin o, si són usuaris d'Apple Pay i Samsung Pay, també a través d'aquests mateixos sistemes. Els clients procedents de Bankia que utilitzaven Google Pay –que deixarà d'estar disponible a partir de la integració- podran continuar fent els seus pagaments amb el mòbil utilitzant les app CaixaBankNow o imagin.D'altra banda, com ha passat en altres processos de fusió, els números de compte canviaran amb la integració i desapareixerà el codi IBAN corresponent a Bankia, però aquest canvi no tindrà cap afectació per al client. És a dir, els usuaris no hauran de fer gestions sobre la resta dels productes vinculats al compte, com les targetes i les domiciliacions d'ingressos o pagaments, ja que els comptes canviaran automàticament d'estar referenciats d'un número a un altre.Un altre punt a tenir en compte és la unificació de la xarxa d'oficines i caixers, la més gran del sector financer a l'Estat. Amb la fusió, els clients de l'entitat financera poden gaudir gratuïtament de més de 13.000 caixers, on poden fer tota mena d'operatives. Així mateix, totes les oficines oferiran els mateixos serveis i el mateix catàleg de productes una vegada culmini el procés d'integració tecnològic i comercial.És important tenir en compte que, durant tota la integració tecnològica, l'entitat mai no demanarà als clients que facilitin les seves dades personals o claus bancàries responent a possibles trucades telefòniques, missatges d’SMS o correus electrònics. En cas de dubtes, el client pot consultar amb la seva oficina.Tota aquesta unificació de productes i serveis estarà plenament operativa a partir de la integració tecnològica, que es realitzarà des d'avui divendres i fins al diumenge 14 de novembre. Fins que el procés acabi, els clients de Bankia podran utilitzar els canals digitals només en mode informatiu i diferents operatives es veuran afectades: per exemple, els moviments en compte estaran retinguts i el saldo no reflectirà els possibles càrrecs o abonaments fins a la finalització de la integració. Així mateix, els sistemes de transferències i Bizum, tant per enviar diners a clients de Bankia com per rebre’ls, s'interrompran durant algunes hores. Sí que es mantindran actius en qualsevol moment l'ús de targetes en compres i la retirada d'efectiu en caixers.A partir del diumenge 14 de novembre, el clients procedents de Bankia podran començar a descarregar-se les apps de banca mòbil i a operar pels canals digitals de CaixaBank.