El mapa que mostra els noms de gos més populars al món i a cada país

La plataformaha elaborat un estudi per a descobrir els noms de gos més populars a cada país del món. Els resultats els ha reflectit en aquests curiosos mapes:s'alcen com a clars guanyadors pel que fa a noms de gosses perquè són els més populars en 30 països del món. A Espanya, per ordre de preferències, trobem: Lluna, Nala, Kira, Lola, Bima, Mia, Noa, Kiara, Dana i Gala.El nom més posat arreu del món és Max, seguit de Charlie. Ara bé, a l’estat espanyol, el gran triomfador és Coco. A més a més, també són molt populars Thor, Rocky, Toby, Simba, Leo, Lucas, Zeus i Bruno. Teniu alguna mascota que es digui així?