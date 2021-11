Salut inclou l'oncologia de precisió a la cartera de serveis

L’oncologia de precisió a Catalunya es realitza a través deon ara mateix hi ha evidència dels seus resultats, seguint el model iniciat pel pla oncològic francès. Són els tumors sòlids (els més rellevants són els càncers de pulmó, còlon, mama i ovari), els hematològics (leucèmies, limfomes o mielomes), els tumors pediàtrics i la línia germinal relacionada amb els tumors amb predisposició hereditària.Es treballa per desenvolupar nous panels per a altres tipus de tumors i per mantenir actualitzats els existents d’acord amb els nous avenços, ja que es considera que l’evolució d’aquest tipus de medicina és imparable.El diagnòstic mitjançant l’oncologia de precisió el realitzen elsdesignats pel Servei Català de la Salut tenint en compte la seva experiència en les diferents tipologies de tumors. La derivació de casos a aquests centres es pot fer des de qualsevol centre hospitalari de Catalunya. Quan la tipologia del càncer dels pacients ho determini, el seu equip mèdic pot derivar la mostra del pacient al centre de referència per dur a terme la seva anàlisi. Un cop es disposa dels resultats, es comparteixen amb l’equip mèdic del pacient perquè aquest pugui determinar específicament el seu diagnòstic o abordatge més adequat.El canvi més important en aquest tipus de tractament ha estat l’. Si fins ara l’oncologia de precisió es duia a terme en tests genètics individuals, el fet d’agrupar-ho en panels permetrà ser molt més àgils a l’hora d’establir tractaments., president del Comitè Científic i cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’, constata que els panels "permetran tenir una visió global de les alteracions i això suposarà poder fer diagnòstics ràpids, amb una quantitat més limitada de teixit, que és un factor limitant moltes vegades, i poder prendre decisions ràpides". Aquesta ordenació, a més, permetrà tenir una base de dades que serà clau per fer èmfasi en la part assistencial i de resultats, en la recerca, i també per poder fer una avaluació global d’aquesta prestació.Aquest és un, on per primera vegada s’estableix un model assistencial orientat a tots els tipus de càncers, amb una organització definida, amb centres de referència que tenen expertesa contrastada i basat en l’evidència amb participació d’experts del sistema sanitari de Catalunya. La prestació reconeix la necessitat de finançament específic, així com la seva avaluació.