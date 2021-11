La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, l'acusació popular en diverses peces del ho va avisar fa uns dies que s'anirien tancant carpetes de la macrocausa i ara ha arribat el torn de la 31 -contractacions a dit al Consorci de Residus del Vallès Occident (CRVC) i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)-., en l'escrit d'acusació, ha demanatper a l'exalcalde de SabadellCinc pels presumptes delictes de f, i tres més pel suposat delicte, a més de multes de 205.500 euros i un total de 12 anys d'inhabilitació, segons ha informat la Plataforma. La peça investiga la contractació de dues persones: l'exregidora socialista local Anna Carrasco al CRVC i la socialista Carmen Sendrós Díez a l'AMB.Bustos és una delsdel ministeri públic, també hi ha el seu germà, i exregidor al consistori vallesà,, pel qual han reclamatde privacitat de llibertat i els mateixos d'inhabilitació especial, amb una multa de 5.500 euros com a suposat autor dels delictes de. Per últim, 12 anys d'inhabilitació com a presumpte responsable del delicte de prevaricació administrativa per a qui llavors era gerent del Consorci de Residus, Paco Fernández Ortega.D'aquesta manera, una altra peça del cas Mercuri agafa, un cop les parts presentin els seus escrits d'acusació. En aquest sentit, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ha garantit que ho farà "amb la voluntat d’esclarir els fets i de proposar les corresponents penes als responsables dels delictes comesos contra de l’interès públic".

