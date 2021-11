El truc de WhatsApp poc conegut: què passa si prems la icona?

segueix renovant-se, encara que potser no te n'has adonat. Fa unes setmanes va afegira tots els dispositius que tenen com a objectiu estalviar temps als usuaris, com ara l' opció d'usar-lo a l'ordinador sense mòbil . N'hi ha una, però, que ha passat desapercebuda.de l'aplicació que apareix a la pantalla del teu mòbil s'obre un petit desplegable amb informació de l'aplicació, l'opció de desinstal·lar-la o l'opció de compartir. Ara, però, WhatsApp hi ha afegit noves funcionalitats.En aquest desplegable, l'app també ensals quals podem accedir directament clicant damunt. Aquests xats no sempre són els mateixos, ja que van canviant en funció de la interacció que hi tinguem.A més d'aquesta opció, també podemdes d'aquest desplegable, per si necessitem fer una foto ràpida o compartir un arxiu a un dels nostres contactes. A banda d’aquesta, hi ha altresa l’app.Enviar àudios és una de les maneres més còmodes per comunicar-nos per WhatsApp. Ara bé, no sempre és tan còmode per qui els rep. L’app n’és conscient i per això està desenvolupant un sistema per transcriure les notes de veu a text. Així doncs, l’usuari podrà llegir i saber el que li diu l’altre, sense haver d’escoltar la nota de veu.. Actualment, si no vols rebre més missatges d'un usuari, només pots bloquejar-lo, però a partir dels pròxims mesos això podria caviar. WhatsApp està treballant en una opció que permetrà denunciar missatges. D’aquesta manera es busca donar la possibilitat d’alertar sobre pràctiques delictives i protegir l'usuari.. WhatsApp està treballant en una nova funció perquè els usuaris puguin reaccionar als missatges a través d’emoticones, com passa a Instagram. Apareixerà una bombolla sota cada missatge i es podrà escollir quin símbol enviar.. L’app pretén canviar la configuració dels vídeos i que es reprodueixin sense so encara que es tingui el volum activat.​​​

