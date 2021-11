El BIOCOMSC alerta que les previsions no són bones «però ara no cal preocupar-se»

Elassegura que el creixement dels casos al país escenifica una tendència que es va iniciar a Tots Sants i que, de moment, es va consolidant. En declaracions a, professor del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC remarca la necessitat d'analitzar amb lupa aquest augment dels positius en les últimes dues setmanes.Ara per ara, explica Álvarez,. Assenyala els contagis que van magnificar-se gràcies als tres dies de festa del pont de Tot Sants, encara que ha volgut recordar que. L'expert del BIOCOMSC ha comparat la situació catalana amb la de la resta de països europeus, que pateixen un creixement constant dels casos. Tots ells, però, han seguit mesures diferents per fer front als seus escenaris pandèmics.Per ell, la velocitat de contagii considera que serà un indicador que no baixarà en les pròximes setmanes. Ell mateix ha recordat que, per ara, no cal preocupar-se per la situació que viu Catalunya, però "tot podria canviar si la tendència actual es mantè la setmana vinent, l'altra i l'altra". Tot dependrà, ha explicat, de l'afectació que aquest augment de positius tingui en els hospitals.de seguretat per aquest possible canvi de tendència que apunten des del BIOCOMSC. Això pot permetre que la càrrega que puguin arribar a patir els hospitals sigui molt menor en comparació a l'escenari que es va viure l'any passat. El mateix Álvarez ha volgut remarcar que a Europa els casos entre els no vacunatsen comparació als que si han rebut una dosi del vaccí

