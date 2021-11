Brussel·les rebaixa la previsió de millora de l'economia espanyola

Laha revisat a la baixa lesper a aquest any i el que ve. Les previsions de tardor de l'executiu europeu rebaixen més d'un punt i mig fins al 4,6% el creixement de l'economia espanyola aquest any i vuit dècimes fins al 5,5% el 2022.Brussel·les calcula que l'Estat tancarà l'any amb uni preveu que es redueixi fins al 5,2% el 2022 i fins al 4,2% el 2023. A més, espera que l'Estat tanqui l'any amb un deute del 120,6% PIB i que baixi fins al 118,2% el 2022 i fins al 116,9% el 2023.Pel que fa a l', la Comissió Europea calcula que se situarà en el 15,2% aquest any i que es reduirà fins al 14,3% el 2022 i fins al 13,9% el 2023. D'altra banda, les projeccions de Brussel·les situen la inflació aquest any en el 2,8% i preveuen que baixi fins al 2,1% el 2022.